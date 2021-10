Fest verwurzelt, standhaft und verlässlich wie eine Eiche

Ketsch. Zu einer besonderen Ehrungsfeier hatte die Sportvereinigung in ihr Clubhaus eingeladen und viele der 44 Jubilare und 28 Ehrenmitglieder waren der Einladung gefolgt. Präsident Peter Kumpf begrüßte über 40 „06er“ und verwies voller Vorfreude auf die anstehenden Würdigungen für 25-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- und sogar 75 Jahre Mitgliedschaft verweisen.

Die Geehrten Für 75 Jahre Mitgliedschaft: August Hemmerich, Rudi Montag, Heinz Ries, Rudolf Stohner, Karl Uhrig, Hugo Witzler. Für 70 Jahre: Helmut Keller, Hans Kilian, Helmut Pister. Für 65 Jahre: Otmar Fuchs, Wilhelm Janson, Helmut Kurz, Jakob Lay, Kurt Schönleber, Werner Schreiner, Kurt Schwab, Manfred Stielike. Für 60 Jahre: Manfred Rohr. Für 50 Jahre: Jürgen Beck, Ralf Beck, Karlheinz Brockschläger, Volker Fabritz, Andreas Fugger, Wolfgang Hamleh, Theo Johann, Peter Kumpf, Andre Limbeck, Klaus Schreiner, Volker Weik. Für 40 Jahre: Markus Limmer, Brigitte Laboranovits (und Ehrenmitglied), Thomas Limmer. Für 25 Jahre: Thomas Acker, Marcel Beck, Sebastian Christ, Mustafa Engin, Daniel Marzoll, Rita Müller, Günter Rahn, Malte Rahn, Sandro Schäfer, Jürgen Sobeschuk, Hedwig Wirnshofer. wk

Er ging zunächst auf die wichtigsten Themen der jüngsten Mitgliederversammlung ein: Corona, Veränderungen bei den Verantwortlichen der Aktivität und der Jugendabteilung (wir berichteten), die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen, die Wiederwahl des Präsidiums und anstehende Projekte. „Alles in allem sind wir ganz gut durch die Krise gekommen und schauen mit Optimismus nach vorn“, sagte Kumpf.

1000-Jährige in Bad Blumau

Auch Schriftführer Walter Kupper zeigte sich erfreut über die große Resonanz und dachte bei seiner Begrüßung auch an die Mitglieder, denen das Schicksal die Teilnahme an der Ehrung nicht mehr ermöglichte. Dann kam er auf den wohl ältesten Baum in Europa zu sprechen – eine etwa 1000-jährige Eiche im österreichischen Bad Blumau. Er räumte ein, dass ein Vergleich zwischen diesem Uraltgewächs und den langjährigen Mitgliedern auf den ersten Blick etwas unpassend erscheinen könnte, bei genauerer Betrachtung gehe es in beiden Fällen aber um feste Verwurzelung, Standfestigkeit und Verlässlichkeit, auch und gerade in wechselhaften Zeiten. „Wir sind stolz und dankbar, dass so viele Menschen ihren Wurzeln treu geblieben sind und reiche Erfahrungen in unsere Sportvereinigung einbringen“, sagte Kupper.

Nach der Überreichung der Nadeln für 25-jährige Mitgliedschaft durch Dieter Pister und Hussein Eldor wurde Brigitte Laboranovits mit einer Urkunde für 40 Jahre Vereinstreue und der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Unter den zahlreichen Jubilaren für 50 Jahre befand sich auch der Präsident selbst, der mit viel Applaus geehrt wurde. Groß war die Zahl derer, die dem Verein seit über 60, ja sogar seit über 70 Jahren die Treue halten, unter ihnen das älteste anwesende Ehrenmitglied Heinz Ries.

Er schilderte einige seiner vielen Erfahrungen mit den Fußballern, sprach von den Anfängen in seinem ersten Spiel auf dem Rohrhof im Jahr 1946 „mit einfachen, braunen Straßenschuhen und genagelter Sohle und einer 0:5-Niederlage“. Er freute sich, so viele bekannte Gesichter wieder zu sehen, und bedankte sich im Namen aller Geehrten für die Einladung und die Feierlichkeit. Michael Seitz überbrachte die Grüße des Bürgermeisters und des Gemeinderats und verwies auf die bedeutsame Rolle der Vereine im Leben der Kommune.

Dann ertönte wie zu besten Zeiten aus vielen Kehlen die Vereinshymne „Blau und Weiß“ mit kräftiger Stimme intoniert von Manfred Rohr, ehe ein traditionelles Essen die Veranstaltung kulinarisch abschloss. wk