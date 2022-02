Filmmusiknacht mit Athi Sananikone in Ketsch

Ketsch. Kann man eine Kirche zum Swingen bringen? Ist ein versunkenes Mitsummen und beseeltes Schnipsen auf Kirchenbänken vorstellbar? Die Kulturkirche Ketsch sagt: Unbedingt! Und Menschen, die es nicht glauben, laden die Verantwortlichen am Samstag, 5. März, ab 19.30 Uhr in die Sebastianskirche ein. Denn an diesem Abend werden die ehrwürdigen Mauern des Gotteshauses von Melodien und Rhythmen widerhallen, die man sonst mit der aufregenden Welt des Kinos verbindet: Berühmte Songs aus großen Filmen wie „Titanic“, „Dirty Dancing“, „Lion King“ und „The Greatest Showman“ sind das Thema des Konzerts, das von „Athi.Rocks“ präsentiert wird.

Athi Sananikone, der sich in die Köpfe und Herzen der Besucher spielen und singen will, wird unterstützt von Sängerin Vanessa Marchi, Musikinstrumentalistin Theresa Holder (Schlagzeug, Gesang, Klarinette, Saxofon) und Keyboarder Marius Müller.

Den Veranstaltern der Kulturkirche Ketsch ist es dabei wichtig, auch in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie gerecht zu werden Daher folgen die Einlassbedingungen stets der aktuellen Rechtslage.

Karten gibt es zum Preis von 13 Euro an der Abendkasse.

