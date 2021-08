Fischfang in zwei Seen

Ketsch/Brühl. Der Angelsportverein 1928 Ketsch lädt seine Mitglieder zum freien Angeln ein. Termin ist Samstag, 28. August. Die Senioren angeln an diesem Tag an den Brühler Buhnen, dem Reservegewässer Anglersee, die Alt-Senioren am Anglersee. Anmeldungen werden bis einschließlich Mittwoch, 25. August, 15 Uhr, per E-Mail an die Adresse sportwart@asv-ketsch.de mit den Angaben von Name, Vorname, Altersgruppe, Adresse und Telefonnummer oder per Telefon an Sportwart Peter Hambsch unter der Nummer 0170/ 1 61 68 62 erbeten.

Die Platzverlosung erfolgt am Samstag, 28. August, um 6.30 Uhr am Fischerheim. Geangelt wird von 8 bis 11 Uhr, danach erfolgt das Verwiegen in der Zeit von 11 bis 12 Uhr. Alle Fänge sind für den Eigenbedarf bestimmt.

Die gesamte Veranstaltung findet unter den aktuellen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung statt, schreibt die Vereinsführung der Angler in einer Pressemitteilung. Die AHA-Regeln seien unbedingt einzuhalten. Nach dem Verwiegen ist die Veranstaltung beendet. Die Sieger werden per Post benachrichtigt. zg