Fleißige Bienen werden belohnt

Hallo Kinder! Hausaufgaben, Vokabeln auswendig lernen – und bald ist auch schon wieder die nächste Klassenarbeit in Sicht. So richtig Lust aufs Lernen habe ich auch nicht so wirklich oft, deshalb habe ich ein paar Tipps für euch – wie mir das Lernen leichter fällt und sogar Spaß macht. Erstmal braucht ihr einen Platz, an dem ihr euch richtig wohl fühlt. Aufgeräumt und mit viel Licht – dann vielleicht noch das Lieblingslied voll aufdrehen und danach gut gelaunt an den Schreibtisch setzen. Wichtig sind außerdem feste Lernzeiten und auch, was an welchem Tag gelernt wird. So habt ihr einen guten Überblick und ihr seht schon am Anfang Licht am Ende des Lerntunnels. Dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr euch das Gelernte am besten merken könnt. Vokabelkarten können beispielsweise auch in eurem Zimmer an Schrank und Tür geklebt werden. Oder ihr lernt mit der ABC-Methode und schreibt zu jedem Buchstaben im Alphabet etwas über das Thema. Da kommt man richtig ins Grübeln und ihr lernt nicht einfach nur irgendetwas auf einem Zettel auswendig. Und mein Lieblingstipp: Macht regelmäßig Pausen und belohnt euch. Wer nämlich fleißig gelernt hat, der darf auch draußen spielen – oder mal eine Stunde vor den Fernseher.

