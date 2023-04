Fleißige Sportfischer

Ketsch. Alle Hände voll zu tun hatten die 15 Helfer des Clubs der Sportfischer 1955, die dafür sorgten, dass insgesamt rund 900 Portionen leckerster Fisch an die vielen hungrigen Besucher des Karfreitagfischverkaufs ausgehändigt wurden. 200 Kilogramm Zanderfilet und nochmals 80 Kilogramm Kapseehecht kamen aus der eigenen Fischbäckerei im Vereinsheim am Bruchgrabenweg direkt auf die Tische vor Ort oder für daheim zum Mitnehmen. Unser Bild zeigt Karlheinz Geschwill (v. l.), Peter Fink, Peter Hambsch und Herbert Schwab, die an den Fritteusen die schmackhaften Fischfilets ausbacken. / mab

