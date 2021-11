Fliegen, hören, schwimmen

Hallo Kinder! Letztens habe ich mich mit meinen Freunden Harry Hase und Rudi Rotbein getroffen. Dabei ist uns aufgefallen, wie unterschiedlich wir alle sind. Wir leben in verschiedenen Bauten, sehen nicht gleich aus und können unterschiedliche Dinge gut. Und trotzdem sind wir Freunde. Genau darauf soll der Tag für Toleranz am 16. November aufmerksam machen. Toleranz ist übrigens sehr wichtig. Tolerant sein bedeutet, auch andere Meinungen gelten zu lassen und zu akzeptieren, dass andere Menschen – oder eben Tiere – anders leben, eine andere Religion haben, anders kochen oder andere Musik hören. Wir sind alle unterschiedlich und dürfen nach unseren Vorstellungen leben. Ich finde es übrigens super, dass wir Tiere alle verschieden sind. Ellie Ente zum Beispiel ist eine super Schwimmerin – das hat mir geholfen, als ich einmal einen Ball im See verloren hatte. In Windeseile hat sie ihn mir wiedergeholt. Und Rudi Rotbein kann fliegen. Wenn sich ein Drache im Baum verheddert, holt er ihn ganz schnell wieder. Harry Hase hat super gute Ohren – er hört Klänge, die ihr Menschen gar nicht wahrnehmen könnt. Das alles ist super nützlich – wie toll, dass wir alle verschieden sind!

