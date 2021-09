Fliegende Blechkiste

Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

bestimmt habt ihr mich vermisst – es gab einen Grund für meine Abwesenheit: Ich war im Urlaub. Ja, der Hund von Welt hat die Grenze überschritten. Zumindest nach Österreich oder so, meinte mein Herrchen, als er mich samt Koffer und Reisetasche in unsere fahrbare Blechkiste packte und wir ziemlich lang unterwegs waren. Glaube ich zumindest, denn bei diesem sanften Geschaukel in der Früh’ fand ich ein Nickerchen angemessen.

Beim ersten Stopp staunte ich nicht schlecht, denn wir parkten an einer Grünfläche und ich konnte fast nicht rausriechen, wer freudiger markiert hatte, die Menschen oder die Hunde? Seltsam die Zweibeiner, sonst ein riesen Bohei um Toiletten und plötzlich ist jeder Baum recht. Das wissen wir Hunde schon lange ...

Na egal, irgendwann kamen wir in diesem Hotel in Österreich an und hier waren noch weitere Vierbeiner untergebracht. Fand ich cool wie die Decke, den Napf und die Tüte Leckerlis, die in meinem Urlaubsdomizil freundlicherweise auf mich warteten. Mein Herrchen war begeistert: „Schau Marley, diese schönen Berge! Da fahren wir morgen gleich hoch.“ Klar dachte ich, bestimmt mit der Blechkiste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am nächsten Tag kam aber der Hammer: Wir liefen zu einem Haus und ehe ich mich versah, setze sich mein Herrchen in eine kleine Blechkiste, nahm mich auf den Schoß und – ich dachte, ich spinne. Mit dem Ding sind wir abgehoben, ich meine so richtig. Es ging bergauf, alles um uns wurde kleiner und ich habe erstmal kräftig gebellt. „Marley, alles gut, wir sind in einer Gondel“, flüsterte mein Herrchen beruhigend. Eine was? Gondel? Ich sag mal so, hätte irgendwer gewollt, dass Hunde fliegen, dann hätten wir Flügel. Ich bin doch kein Flughund. Ich war sehr froh, als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Mein Herrchen hatte nur noch Sinn für „die schöne Aussicht“. Man macht schon was mit in so einem Urlaub.

Euer Marley csc