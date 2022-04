Allenfalls das Wetter hätte etwas besser sein dürfen, doch echte Flohmarktfreunde hat die wechselhafte Witterung nicht davon abgehalten, beim Flohmarkt-Hopping zwischen Garagen und Höfen in der Enderlegemeinde ihre Runden zu drehen und so manches Schnäppchen zu finden. „Wir sind gerne auf Flohmärkten unterwegs und nun hier in Ketsch ein solches Angebot zu haben, nutzen wir natürlich sehr

...