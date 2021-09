Am Jahrestag, wenn sich die Terroranschläge am 11. September 2001 in New York und Washington zum 20. Mal jähren, ist es Dirk Berger ein Bedürfnis, in den USA zu sein. „Das ist gut, da freue ich mich“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung, ehe der Flugbegleiter gen Los Angeles unterwegs ist. In der Brust des Ketschers schlagen zwei Herzen – auch ein amerikanisches aufgrund einer engen

...