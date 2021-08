Flugshow mit Storch und Schafstelze

Ketsch. Da war gestern ganz schön was geboten am Flugplatz Herrenteich. Die Bedingungen nahe Ketsch im Hockenheimer Rheinbogen sind aber auch gut zu nennen. So etwas Ähnliches müssen sich die Störche gedacht haben, die sich sonst auch gerne unweit im Naturschutzgebiet Karl-Ludwigs-See tummeln.

Die elf, zwölf Störche werden meist von bis zu drei Graureihern begleitet. Gestern nun kamen auch einige Stare vorbei, die die Gegebenheiten dort gewissermaßen zum Schwärmen fanden. Übrigens zeigen die Vögel ihre echten Star-Qualitäten beim Singen. Man weiß, dass Stare außer einem riesigen eigenen Gesangsrepertoire auch die Fähigkeit besitzen, andere Vögel nachzuahmen. Am Herrenteich bot sich die Schafstelze an, die Mühe hatte bei dem Verkehr ihren Platz zu behaupten. Sie fand ihn gleich neben dem Schild „Flugplatzgelände – Betreten verboten“. Vielleicht deshalb die Flugshow, an der sich später auch die Störche beteiligten. mab