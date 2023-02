Foto-Aktion noch bis Juli

Ketsch. Die bisherige Resonanz auf die Foto-Aktion ist überaus positiv: Rund 200 Bilder mit wunderschönen Motiven wurden bereits an die Gemeindeverwaltung geschickt. Am häufigsten wurde bisher der Anglersee in den Fokus genommen. Doch es gibt noch weitere idyllische Fleckchen, die in Ketsch entdeckt werden wollen, teilt die Verwaltung mit.

Als es diesen Winter schneite, machten sich Hobbyfotografen sofort auf den Weg und hielten die weiße Pracht in tollen Aufnahmen fest, die sie für die Foto-Aktion einreichten. „Wir sind begeistert über die Vielfalt an Winterbildern“, lobt Bürgermeister Timo Wangler und fügt hinzu: „Da wir auf unserer Homepage natürlich auch farbenfrohe Frühlings- und Sommerbilder verwenden möchten, endet unsere Aktion erst am 30. Juni. Bis dahin können uns noch Fotos gemailt werden.“ Auch diejenigen, die sich bereits beteiligt haben, können noch mitmachen: „Wir erhöhen die Anzahl auf sechs Bilder pro Teilnehmer“, informiert Wangler.

Nutzungsrecht übertragen

Die Fotos sollen für die neu gestaltete Homepage, aber auch für kommunale Gruß- und Geburtstagskarten verwendet werden. Hierfür ist es erforderlich, ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht der ausgewählten Fotos an die Gemeinde zu übertragen.

Die Fotografen, deren Bilder Verwendung finden sollen, werden diesbezüglich ein entsprechendes Schreiben erhalten. Die Bildrechte bleiben bei den Fotografen.

Verwendet werden können nur digitale Aufnahmen mit mindestens 300 dpi. Die Fotos sollten möglichst aktuell sein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen die Bilder keine Personen zeigen. Die schönsten Aufnahmen möchte die Verwaltung dann bei einer Ausstellung im Rathaus präsentieren. Die Fotos – pro Teilnehmer also maximal sechs Bilder – sollen gemailt werden an: aktion@ketsch.de. gvk