  Fräulein Böhm und ich

Ich lernte Roselinde Zeilfelder 1977 noch als „Fräulein Böhm“ kennen, denn damals gab es diese Anrede. Und irgendwie war es dann während unseres Gesprächs doch etwas ganz Besonderes, dass ich damals eines ihrer ersten Ketscher Kindergartenkinder war und heute mit ihr als Reporterin auf ein langes und spannendes Berufsleben zurückblicken durfte. Sie wusste noch einige Anekdoten zu berichten, und ich fragte mich, wie viele kleine Geschichten sie wohl im Gedächtnis hat und stellte fest, dass jedes ihrer Kindergartenkinder ihr irgendwie in Erinnerung blieb. Wir schwelgten in Gedanken zurück in die 1970er Jahre, in denen damals keiner darüber nachdachte, ob ein Geburtstagskuchen gluten- oder laktosefrei war, in denen meine Kindergartenfreundinnen und ich kein Handy und kein Tablet kannten und in denen eines der größten Highlights war, wenn die Fenster im Kindergarten mit Fingerfarbe verschönert wurden. Ich erinnere mich an meine Kindergartenzeit als eine sehr unbeschwerte Zeit, habe tatsächlich noch die eine oder andere Bastelei, die meine Mutter verwahrt hat und tatsächlich auch meinen Vorschulordner, denn auch damals wurden wir nicht unvorbereitet auf den weiteren Lebensweg geschickt. Kindergartenzeit war damals vormittags, dann ging es nach Hause und nachmittags ging man noch mal in den Kindergarten. Bis dahin waren die Basteleien vom Vormittag getrocknet und man freute sich erneut, seine Freunde zu sehen. Faschingspartys feierten wir als Prinzessinnen, Indianer und Cowboys und im Sommer durften wir barfuß durch den Garten in der Kolpingstraße laufen, der mir damals riesig vorkam. Und unsere Kindergärtnerin, die wachte über uns, hatte tolle Spielideen, immer ein Pflaster, wenn es benötigt wurde, und ganz viel Herz und ich kann nur sagen: Danke, Frau Zeilfelder, es war eine schöne Zeit.