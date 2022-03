Hockenheim. Auf welche Länge soll ich den Rasen kürzen? Welcher Mäher ist der richtige? Wie viel Wasser braucht mein Rasen? Was brauche ich für eine sparsame Gartenbewässerung? Wer hilft mir bei Rasenproblemen weiter? Antworten auf alle Fragen rund um die Rasenpflege gibt es bei den Experten am Lesertelefon. Rufen Sie an: Am Donnerstag, 24. März, zwischen 10 und 17 Uhr. Der Anruf unter 0800/06 04 000 ist aus allen deutschen Netzen gebührenfrei.

