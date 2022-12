Franziska spielt erstmals Bratsche

Ketsch. Mal selbst eine Violine ausprobieren oder an den Saiten eines Kontrabasses zupfen? Dies alles war den Zweitklässler der Alten Schule Ketsch beim Besuch des stellvertretenden Musikschulleiters Stefan Knust und dem Musiklehrer Moritz Fentner im Dachsaal der Schule möglich.

„Seit vielen Jahren besteht die Kooperation der Alten Schule mit der Musikschule Schwetzingen. Heute dürfen die Schüler einige Streichinstrumente kennenlernen. Außerdem besteht im musikalischen Angebot an unserer Schule die Möglichkeit, Flötenunterricht zu nehmen, bei der Orff-AG mitzuwirken oder im Chor mitzusingen“, sagt Lehrerin Stefanie Höhn-Pföhler im Gespräch mit unserer Zeitung.

Gespannt schauten die Grundschüler zu, wie Knust und Fentner zuerst einige Instrumente aus den Koffern auspackten. Es kamen Geigen, Bratschen, Cello, ein Kontrabass und die passenden Streichbögen zum Vorschein. Leise und aufmerksam hörten alle zu, als die beiden geschulten Virtuosen mit Geige und Cello „Die kleine Nachtmusik“ zum Besten gaben.

Franziska (8) wusste, dass Wolfgang Amadeus Mozart dieses Stück komponierte und ein erstauntes Raunen ging durch den Raum, als Moritz Fentner erklärte, dass die gespielte Geige schon 120 Jahre alt sei.

Alle zeigten sich interessiert, als erklärt wurde, dass ein Bogen aus Pferdehaaren besteht und wie man einen solchen halten muss, damit eine Geige nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes „krächzt“. „Kennt ihr eigentlich auch die kleine Schwester der Geige?“, fragte Fentner weiter und zeigte eine Bratsche, die etwas tiefer klingt, wie die Schüler sofort feststellten.

Flugs entsteht ein Orchester

Franziska (8) durfte vor die Klasse treten und erstmalig eine Bratsche spielen und tatsächlich entlockte sie dem Instrument unter Anleitung des Musiklehrers die ersten sanften Töne. Lisa (8) und Louise (8) versuchten sich am Kontrabass und an einem Cello. Beiden Mädchen gelang es, die ersten Töne zu treffen.

„Wisst ihr, was ein Orchester ist? Und hättet ihr Lust darauf, dass wir wie in einem Orchester gemeinsam musizieren“, fragte Stefan Knust die Schulklasse und alle bejahten erfreut diese Aufforderung. Schon wurden Geigen, Bratschen, Cello und Kontrabass unter den Schülern verteilt und ein Dirigent bestimmt. Mit wenig Aufwand, jedoch sehr klangvoll, spielte das soeben entstandene „Ensemble“ unter der Begleitung von Knust und Fentner das bekannte Stück „Bruder Jakob“ und alle hatten sichtlich eine Menge Spaß.

„Wir sind hier in der Region mit der Vorstellung der Streichinstrumente an allen Grundschulen im Bezirk Schwetzingen unterwegs und möchten den Schülern zum einen diese faszinierenden Instrumente näherbringen und beim ein oder anderen das Interesse wecken, eines dieser Instrumente bei uns in der Musikschule zu erlernen. Ab Januar startet in Schwetzingen wieder die Streicherklasse mit bis zu 22 Kindern. Gemeinsam musizieren ist ein schönes Hobby und außer den Streichinstrumenten gibt es in unserem Unterrichtsangebot viele weitere Instrumente, die erlernt werden können“, erkärt Stefan Knust.

Die Musikschule verfüge über ein Unterrichtsangebot beginnend mit der Elementarstufe ab sechs Monate (Eltern-Kind-Programm), Unter-, Mittel- und Oberstufe in Einzel- oder Gruppenunterricht und einem Angebot für Erwachsene. Auch die Mitwirkung in einem Ensemble ist möglich. Den Schülern der zweiten Klasse der Alten Schule indes hatte dieser musikalische Exkurs in die Welt der Streichinstrumente viel Freude bereitet und gezeigt, dass selbst ausprobieren oft viel spannender ist als nur zuzuhören. csc