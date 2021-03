  Frau steht ihren Mann

Hallo Kinder! Findet ihr nicht auch toll, was Alia Bzdzil geschafft hat? Ihr müsst wissen, dass sie die einzige Dame unter 60 jungen Männern war, die sich zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik ausbilden ließ – schon die einzige (oder der einzige) unter vielen zu sein, ist ja manchmal alles andere als einfach. Aber Alia hat sich getraut und es sich zugetraut. Und in ihrem Beruf muss man immer wieder seinen Mann stehen – so sagt man das – was für Alia bedeutete, dass sie schwere Gegenstände tragen können musste und natürlich noch muss. So ein alter Heizkessel, der erneuert wird, wiegt einiges, da muss man richtig anpacken können. Und glaubt mir, manche Männer verzeihen es einem nicht, wenn man sich da blöde anstellt. Generell gehen viele davon aus, dass in Berufen, in denen man Kraft braucht, nichts für Frauen ist. Deshalb sagen viele über einige Handwerksberufe, nehmen wir Maurer, Mechatroniker, Schreiner oder Zimmerer, dass sie nur für Männer sind. Manche denken zum Beispiel auch, dass Technik nichts für Frauen oder Mädchen ist. Und dann müssen die Damen, gegen solche Vorurteile ankämpfen. Alia, die in Ketsch arbeitet, hat bewiesen, dass das nicht stimmt. Drehen wir den Spieß mal um: Männer können zum Beispiel auch gute Erzieher im Kindergarten sein – deshalb kann Alia auch eine gute Anlagenmechanikerin sein.