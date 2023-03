Frauen-Union in Ketsch unterstützt „Freezone“ in Mannheim

Ketsch. Der Vorstand der Frauen-Union Ketsch besuchte die Einrichtung „Freezone“ in Mannheim, um die Spendenaktion der vergangenen drei Jahre abzuschließen. Aufgrund der Pandemiezeit konnten die alljährlichen Treffen zur Spendenübergabe zuletzt im Jahr 2019 stattfinden. Umso schöner und herzlicher war das gemeinsame Wiedersehen nach so langer Zeit.

Die Frauen-Union Ketsch unterstützt seit vielen Jahren die Organisation „Freezone“ – eine niedrigschwellige Einrichtung der Jugendhilfe, die sich um Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren kümmert, welche aus dem Raster des Systems gefallen sind.

„Freezone“ in Mannheim: Ein Ort mit Hilfe und Verständnis

Die Organisation gibt den Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen freien Ort mit Halt, Liebe, Hilfe, Verständnis und offene Ohren, was diese aus ihrem eigenen persönlichen Umfeld nur selten erfahrendürfen, lobt Christina Zahn von der Ketscher Frauen-Union.

Neben dem Tagesangebot gebe es die „Streetnight“, bei der junge Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, eine Übernachtungsmöglichkeit in der Einrichtung finden. Das Angebot beinhaltet außerdem auch die Mannheimer Straßenschule, bei der die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf einen schulexternen Haupt- oder Realschulabschluss vorbereitet werden. Seit 2020 – am Beginn der Pandemie – bietet die Organisation ein Präventionsangebot in der Neckarstadt West an. Dort haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich eine warme Mahlzeit in der Mittagszeit am Foodtruck von „Freezone“ abzuholen. Dank einer gezielten Nachwuchsgewinnung innerhalb der Organisation hat sich das Urgestein von „Freezone“ Andrea Schulz, die viel Herzblut und Engagement in die Einrichtung gesteckt hat, zum Ende des Jahres den Ruhestand verdient.

Der Vorstand der Frauen-Union Ketsch sieht dem Ganzen mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Jedoch sind sich alle einig, dass mit Irina Zirulnik, Jonas Wolber und Mareike Tirpitz-Wachner das Lebenswerk von Andrea Schulz in gute Hände fällt und man freut sich über den Fortbestand der Organisation dann unter neuem Zepter.

2023 wird die Frauen-Union Ketsch bei ihren Sitzungen und Veranstaltungen die Spenden an „Freezone“ für die Übergabe im Jahr 2024 sammeln. Interessierte, die ebenfalls Geld spenden möchten, können sich an die FU-Vorsitzenden Christina Zahn, per E-Mail an post.zahn@ gmail.com, wenden oder an „Freezone“, IBAN DE74 6709 0000 0060 0954 00 spenden.