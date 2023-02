Frauenpower bei den Ketscher Kleintierzüchtern

Ketsch. Im Fokus der Jahreshauptversammlung der Kleintierzüchter standen Neuwahlen. Wie schon länger bekannt war, wollte der amtierende erste Vorsitzende Daniel Siebert sein Amt aufgeben. In seinem Jahresbericht sprach Siebert über ein Jahr, dass Gewohntes glücklicherweise wieder zurückbrachte. Ob Schlachtfest, Ostereiersuche, Hähnchenfest oder die Glühweinabende, die Bevölkerung nahm mit großem Andrang die von den Kleintierzüchtern organisierten Festlichkeiten an und halfen dem Verein durch die Corona-Krise. Dafür dankte Siebert ausdrücklich den vielen unermüdlichen Helfern für ihren Einsatz. Weiter hob er die hervorragenden züchterischen Leistungen hervor, mit welchen die Züchter einige Titel nach Hause holten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Neuwahlen stand ging es auch um den Vereinsvorsitz. Das Amt repräsentiert den Verein und wurde in all den Jahren stets von Männern besetzt. Seit der Gründung im Jahre 1912 gab es keine weibliche Person, die die Führung des Vereins übernommen hatte. 111 Jahre später – ein echter Meilenstein könnte man schon sagen – wurde nun Kristina Riester in die Position der Vorsitzenden gewählt. Das Amt der Schriftführerin war neu zu besetzen und es wird künftig von Saskia Autz ausgeführt. So stellt die neue Vorstandschaft des Kleintierzuchtvereins ein frauendominierendes Team dar: Die Vorsitzende Kristina Riester hat den stellvertretenden Vorsitzenden Sascha Gräble, Hauptkassiererin Brigitte Alt sowie Schriftführerin Saskia Autz zur Seite – passend zur Kleintierzucht könnte man sagen „Ein Hahn im Korb“ bleibt. Weiter wurde das Amt des Tätowiermeisters mit Marco Sturm neu besetzt. Auch die Position des Zuchtwartes für Geflügel stand zur Wahl und wird für eine weitere Amtszeit von Peter Schmidt ausgeführt. Ebenfalls erklärte sich Bernd Kahmann bereit, das Amt des Zuchtwartes für Tauben für eine weitere Periode zu besetzen. Der Vergnügungsausschuss umfasst zwei Personen und wird weiterhin von Carmen Dosch sowie mit Neuzugang im Amt Meadina Löhr ausgeführt. Für die Kassenprüfung wurde Manfred Weik gewählt. Die Position der Platzwarte auf der Zuchtanlage übernehmen weiterhin Harald Sturm und Günter Rahn.

Schlachtfest als Auftakt

Die Gewählten Vorsitzende: Kristina Riester, Schriftführerin: Saskia Autz, Tätowiermeister: Marco Sturm, Zuchtwart für Geflügel: Peter Schmidt, Zuchtwart für Tauben: Bernd Kahmann, Vergnügungsausschuss: Carmen Dosch und Meadina Löhr, Kassenprüfer: Manfred Weik, Platzwarte: Harald Sturm und Günter Rahn. zg

Geehrt wurden Vereins- und Lokalmeister. Die Züchter erhielten für ihre hervorragenden Leistungen Urkunden und Gutscheine. Geehrt wurden in der Sparte Kaninchen Harald Sturm, Kristina Riester und Marco Sturm. In der Sparte der Tauben Werner Knoblauch und in der Sparte Geflügel Peter Schmidt und Dominik Schmidt. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft durften an dieser Stelle Heinz Thiele, Ulrich Batke, Carola Batke und André Batke ihre Urkunden und Präsente entgegennehmen.

Mehr zum Thema Kleintierzuchtverein Gerhard Ressl als Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins Neulußheim bestätigt Mehr erfahren

Im gut gefüllten Vereinskalender liefert das Schlachtfest am Samstag, 4. März, den Start, das im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt und gut angenommen wurde. zg