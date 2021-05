Ketsch. Wo man in diesem Sommer, wenn es die Pandemie denn zulässt, in der Enderlegemeinde Abkühlung beim Schwimmen finden kann, haben der Gemeinderat und die Verwaltung bereits festgelegt: „Wir haben uns in diesem Jahr dazu entschlossen, den Badestrand Hohwiese geschlossen zu halten und dafür das besonders bei Familien beliebte Freibad zu öffnen“, bestätigt Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer auf

