Rund vier Stunden hatten Bürger am Samstag auf Einladung der Kommune Müll gesammelt, um ihre Heimatgemeinde von achtlos in die Umwelt geworfenem Unrat zu befreien.

Es ist immer wieder ärgerlich: Rücksichtslose Menschen werfen einfach leere Verpackungen und vieles mehr auf die Straße oder in die Natur. Doch es gibt auch solche, die etwas dagegen unternehmen, so auch in der

...