Ketsch. Was die katholische Kirche – hier im Bild der Turm von St. Sebastian – mit dem Wetter zu tun hat? Zu den Eisheiligen, jenen Tagen im Mai, an denen es nachts noch einmal richtig kalt werden kann, zählen mehrere Namenstage von christlichen Heiligen. Nach dem 15. Mai, wenn die „kalte Sophie“ vorbei ist, darf dann auch die Natur in Ketsch explodieren. Einen Vorgeschmack mit sommerliche Temperaturen gibt es am Muttertag – wann auch sonst? sz/

