Freude über den großen Erfolg

Ketsch. Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hatte kürzlich zu einem „Dreck-weg-Tag“ aufgerufen. Aufgrund der derzeitigen Pandemielage war es zwar unmöglich, eine Müllsammelaktion im großen Stil zu organisieren. Da sei dann aber Kreativität gefragt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine Möglichkeit ist, den Müll während eines Familienspazierganges einzusammeln. Die Abstellfläche des gesammelten Mülls konnte unbürokratisch per E-Mail oder Telefonanruf an Gemeinderatsmitglied Günther Martin übermittelt werden. Er kümmerte sich um die weitere Entsorgung. Trotz des doch kurzfristigen Aufrufs zum Müllsammeln haben sich viele Familien, Paare und Einzelpersonen an der Aktion beteiligt. „Wir können sagen: Die Müllsammelaktion war ein voller Erfolg. Dafür möchten wir uns bedanken“, sagen die Grünen.

Es werde nicht die letzte Aktion gewesen sein – das nächste Mal aber mit frühzeitiger Ankündigung und eventuell einer noch größeren Beteiligung der Ketscher Bevölkerung.