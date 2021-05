Fronleichnam im Garten

Ketsch. Die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch bietet Präsenzgottesdienste ohne vorherige Anmeldung an. In Ketsch ist das die Heilige Messe in St. Sebastian am Dreifaltigkeitssonntag, 30. Mai, um 10.30 Uhr (auch per Livestream mitzufeiern).

AdUnit urban-intext1

Am Donnerstag, 3. Juni, wird in St. Sebastian die Heilige Messe zu Fronleichnam um 10.30 Uhr gefeiert, und zwar im Pfarrgarten, bei schlechtem Wetter in der Kirche. Zu dieser Messe ist aufgrund der Platzverhältnisse im Pfarrgarten eine Anmeldung notwendig, im Pfarrbüro Ketsch unter Telefon 06202/7 60 18 20 oder per E-Mail an pfarramt.ketsch@kath-bruehl-ketsch.d, alternativ im Pfarrbüro Brühl unter Telefon 06202/7 60 18 20 oder per E-Mail an pfarramt.bruehl@kath-bruehl-ketsch.de.

Weiterhin Maskenpflicht

Pfarrer Bertsch mit seinem Team haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter freut sich mit der ganzen Kirchengemeinde, wieder in Gemeinschaft Gottesdienste feiern zu können, heißt es in der Pressemitteilung. Die weiter sinkenden Inzidenzzahlen erlauben es – entgegen der Ankündigung im Amtsblatt – zu den Gottesdiensten in den Kirchen ohne Anmeldung einzuladen.

Weiterhin gilt Maskenpflicht, Abstand halten, Desinfektionsmittel nutzen und die Kommunion am Platz erhalten. Vorgegebene Laufwege und gekennzeichnete Sitzplätze im Kirchenraum sowie Ein-und Ausgang separat sind ebenfalls zu beachten. mf/zg

AdUnit urban-intext2