Fronleichnamsgottesdienst im Ketscher Pfarrgarten

Ketsch/Brühl. Die katholische Gemeinde lädt am Donnerstag, 3. Juni, um 10.30 Uhr bei schönem Wetter in den Pfarrgarten von St. Sebastian ein. Die Messe in Ketsch wird von der Schola der Kantorei musikalisch gestaltet. Ferner ist eine Anmeldung beim Pfarrbüro Ketsch, Telefon 06202/7 60 18 20, E-Mail pfarramt.ketsch@kath-bruehl-ketsch.de, beim Pfarrbüro Brühl, Telefon 06202/7 60 18 20, E-Mail pfarramt.bruehl@kath-bruehl-ketsch.de, oder unter www.kath-bruehl-ketsch.de erforderlich.

Mit Fronleichnam beendet die katholische Gemeinde die regelmäßigen Livestream-Übertragungen der Gottesdienste. Künftig werden nur noch besondere Gottesdienste übertragen zum Beispiel die Firmung im Juni und die Erstkommuniongottesdienste im Juli.

