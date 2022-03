Frühjahr per pedes begrüßt

Ketsch. Insgesamt 15 Mitglieder des Wassersportclubs und ein Hund trafen sich bei perfekten Wetterverhältnissen auf dem Wanderparkplatz Sinsheim-Dühren zur Frühjahrswanderung.

Die Route führte auf und ab durch den Wald und nicht wie sonst im Kraichgau üblich durch die Weinberge. Zur Mittagszeit erreichte die Gruppe Michelfeld und besichtigte die Parkanlage des Michelfelder Schlosses. In der Besenwirtschaft Geißenpeter in Michelfeld stärkten sich die Wanderer. Die Gruppe saß im Hof und genoss das Essen bei Sonnenschein.

Der Rückweg führte die Wassersportler an einem Angelsee vorbei. Im vorgelagerten Oberteich und Zulauf tummelten sich massenhaft Erdkröten auf der Suche nach Partnern. Am späten Nachmittag kam die WSC-Wandergruppe wohlbehalten nach zehn Kilometern wieder bei den Autos an. Alle waren sich einig, dass es ein schöner sonniger und erholsamer Wandertag war. vmoe

