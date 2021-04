Frühlingszauber rund um den Kirchturm

Ketsch. Sankt Sebastian ist fast 115 Jahre alt. Das Gotteshaus hat eine bewegte Geschichte, ist bereits das dritte an diesem Standort in Ketsch. Für die Menschen ist der Blick auf den stolz in den Himmel ragenden Turm ein Stück Heimat.

Schon von Weitem sieht man ihn die Rheinebene überragen: Pyramidenförmig, grün, 56 Meter hoch, wegen des Grünspans auf dem Kupferdach eingedeckt ist der Turm der Pfarrkirche Sankt Sebastian, das Wahrzeichen Ketschs. Sankt Sebastian ist ein Ort der Stille, der Besinnung und der Betrachtung, denn zu sehen gibt es etliches im Gotteshaus. Von der ersten Kirche an dieser Stelle in Ketsch wird aus dem Jahr 1453 berichtet, im 15. Jahrhundert zerstörte Hochwasser den Bau. Erst 1781 legte die Gemeinde dem Domkapitel in Speyer einen fertigen Entwurf für einen Kirchenneubau vor. Der Bau dauerte sechs Jahre und sollte fertiggestellt 95 Jahre als katholische Kirche in Ketsch dienen. Im Jahr 1882 entschied man sich für den Bau eines größeren Gotteshauses. Neoromanisch sollte es sein, nach den Plänen von Johannes Schroth vom erzbischöflichen Bauamt in Karlsruhe errichtet. ras/zesa