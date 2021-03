Klar hätte sich das Michelle Merle anders gewünscht. Schulabschluss, dann erst einmal ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ). Und trotz Corona lief auch alles zunächst richtig gut. Gekoppelt an ihren Verein, die Sportvereinigung Ketsch (Spvgg 06), übernahm Merle an der Neurottschule – zu Beginn auch noch an der Alten Schule – diverse Betreuungsaufgaben im Bereich Sport.

Leider schlug das

...