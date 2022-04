Führerschein im Programmieren

Ketsch. Wie funktionieren Roboter? Wie werden sie programmiert, damit sie machen, was wir wollen? Die Bücherei bietet am Mittwoch, 27. April, ab 15.30 Uhr einen Workshop mit dem lustigen Dash-Roboter im Ferdinand-Schmid-Haus an.

Dash ist ein intelligenter Roboter, mit dem junge Entdecker auf spielerische und intuitive Art und Weise einen Einblick in die Welt des Programmierens gewinnen. Mit Sensoren und Lichtern ausgestattet reagiert er auf Stimmen, umfährt Hindernisse, tanzt, singt und agiert mit seiner Umgebung. Den Programmier-Führerschein können Kinder ab acht Jahren bei freiem Eintritt erwerben – allerdings muss man sich in der Bücherei, Telefon 06202/60 67 76, anmelden. mab

