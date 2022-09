Für 114 Kinder beginnt in Ketsch die Grundschulzeit

Ketsch. Ein wenig aufgeregt vielleicht, aber sicher ganz stolz und neugierig sind die 114 Kinder aus Ketsch, für die am vergangenen Samstag der sprichwörtliche Ernst des Lebens begann, in ihre Grundschulzeit gestartet. Mit bunten und gut gefüllten Schultüten durften sich die Abc-Schützen erstmals je nach Wohnort auf den Schulweg zur Alten Schule oder zur Neurottschule machen.

Gleich drei erste Klassen mit jeweils 24 Schülern komplettieren nun die Schulklassen der Alten Schule Ketsch. Hier begrüßten am Samstag in drei Etappen auf dem Schulhof die jetzigen Zweitklässer mit Musik, Tanz und Gesang die neuen Mitschüler. Natürlich freuen sich traditionell die Viertklässler auf die Neuen, denn diese dürfen wie immer Paten für die Erstklässler sein und mit Rat und Tat den Einstieg in den Schulalltag erleichtern, eine Aufgabe, welche die „Großen“ immer gerne übernehmen.

Musik und Tanz

In der Neurott-Gemeinschaftsschule gestalteten die Zweitklässler ebenso ein buntes Programm mit fröhlicher Musik und Tanz, um den Erstklässlern in der Gartenstraße ihren ersten Schultag zu einem besonderen Ereignis zu machen. Hier sitzen künftig je 21 Schüler in den Klassen 1a und 1b. Während die Klassenlehrer mit ihren Schülern die erste Unterrichtsstunde durchführten, versorgten die Fördervereine der jeweiligen Schulen mit einem kleinen Umtrunk die stolzen Eltern und Verwandten. csc