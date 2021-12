Für Appel+Ei spenden

Ketsch/Schwetzingen. Der Ortsverein der SPD bittet um Spenden für den Laden „Appel+Ei“ der Tafel Schwetzingen. Hier erhalten Menschen mit geringem Einkommen Lebensmittel zum kleinen Preis.

Deutschlandweit betrachtet, verzeichneten viele Tafeln seit Beginn der Corona-Pandemie einen deutlichen Kundenanstieg. So kämen neben Alleinerziehenden, Menschen mit niedriger Rente oder mit Bezug von Arbeitslosengeld II auch viele Frauen und Männer in Kurzarbeit zur Tafel, heißt es in einer Mitteilung. Zahlreiche Familien mit Kindern seien auf die günstigen Lebensmittel von „Appel+Ei“ und anderen Tafeln angewiesen – die SPD Ketsch bittet daher die Mitbürger um eine Spende für den Schwetzinger Tafelladen.

Haltbares und Hygieneartikel

Benötigt würden haltbare, originalverpackte Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren oder Kaffee, aber auch Hygieneartikel wie Duschgel oder Zahncreme. Die Spenden können kontaktlos von Donnerstag, 16. Dezember, bis Samstag, 18. Dezember, vor dem Haus von Familie Reiff in der Kirchheimer Straße 2 in Ketsch in dafür zur Verfügung gestellte Kisten vor dem Haus gelegt werden. Der Eingang befindet sich auf der Seite der Gassenäckerstraße. Die Kisten stehen von 8 bis 19 Uhr bereit. zg