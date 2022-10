Für Kinder gibt’s den Enderle in Rey-form

Sehr heimatverbunden ist Dieter Rey. Dem Vorsitzenden des Heimat- und Kulturkreises – er war 1987 auch Gründungsmitglied – liegt es am Herzen, dass der Nachwuchs etwas mit seiner Heimat verbinden kann. In Ketsch nimmt man dazu vornehmlich den Enderle. Diese Sage und Überlieferung vom „Enderle von Ketsch“ präsentiert der 69-Jährige immer wieder den Schulklassen aus Neurottschule oder Alter Schule und den Gruppen der Kindergärten im Heimatmuseum im Alten Wasserwerk in der „Alla hopp“-Anlage.

„Es war von vornherein mein Anliegen, die Zielgruppen zu ändern. Wir müssen an die Kinder und die jungen Familien drankommen“, sagt Rey. Dabei will er nicht nur die Ketscher Sage, sondern für die Geschichte des Orts beispielsweise mit seinen typischen Ausprägungen an Berufsbildern aufmerksam machen. Die Korbflechter, die im Ort beim Rathaus ein Denkmal haben, seien ein Beispiel.

Prädestiniert ist Dieter Rey, weil ihm das Schauspiel nahe liegt. 2019 suchte das Regie-Duo Dirk Berger und Sonja Keller einen geeigneten Mann, der im Volksepos „Enderle von Ketsch“, das 2020 wieder auf die Bühne in der Rheinhalle kommen sollte, die Hauptrolle übernimmt. In Dieter Rey wurde der geeignete Mime gefunden. Die Enderle-Sage, die Georg Meyer als Volksschauspiel verfasste, wird seit 1950 in einer Neubearbeitung von Walter Kolb alle zehn Jahre als „Enderle-Spiele“ aufgeführt.

Seit 1994 steht Dieter Rey indes auf der Bühne – häufig schlüpfte der Rentner beim Kolping-Kerwe-Theater in verschiedene Rollen, wo er auch gerne mal improvisierte. Dass Rey den Enderle noch nicht spielte, lag an der Corona-Pandemie, die das Proben für eine Aufführung, die mit bis zu 100 Darstellern daherkommt, unmöglich machte.

Für die Kinder, die ins Heimatmuseum kommen, wo eben die „Enderle-Ausstellung“ zu Ende ging, die gewissermaßen als Begleitung der Enderle-Spiele im Jahr 2020 konzipiert war und selbst verschoben werden musste, hält Dieter Rey eine „abgeschwächte Version“ bereit, wie er sagt. Denn Versionen gibt es gleich mehrere. In der Ursprungsversion der volkstümlichen Sage – so sei es nicht zuletzt in der „Heimatchronik der Gemeinde Ketsch“ von Robert Fuchs zu lesen – werde die Figur des Enderle als Kämpfer gegen die Ungerechtigkeit durch die Obrigkeit beschrieben. Der Schultheiß setze sich für die Seinen ein. Die zweite Version falle dagegen durch ihre Geisterhaftigkeit auf, wie sie in Süd- und Westdeutschland verbreitet worden sei, berichtet Dieter Rey.

In der historisch-volkstümlichen Sage spielt die Lage Ketschs und seiner Bauern eine wesentliche Rolle. Ketsch habe zum Bistum Speyer gehört. „Enderle musste dort fragen, ob er einen Wilddieb bestrafen darf“, erzählt Rey. Die Hochgerichtsbarkeit fand sich indes bei der Kurpfalz. So nimmt es nicht wunder, dass Enderle letztlich zum Gegenspieler von Ottheinrich in Schwetzingen wurde, wie der Kurfürst Otto Heinrich (1502 bis 1559) kurz genannt wurde. Rey berichtet, dass man die Sage unter dem Gesichtspunkt der konfessionellen Scharmützel im Vorlauf des Dreißigjährigen Kriegs betrachten könne.

Als Evchen ertrinkt

Bei der Auseinandersetzung jedenfalls wurde Evchen, Enderles Tochter, entführt und befand sich länger in einem Haus nahe Heidelberg. Als sie heim kam, hörte sie, wie sich ihr Vater ob ihrer Abwesenheit grämte. Sie entschied, nicht gleich einzukehren und irrte im Wald umher. Schließlich endete sie unglücklich im Wasser und ertrank im Rhein. Dieter Rey berichtet an dieser Stelle, wie die Kinder, die nicht selten mit einem Fragenkatalog im Museum auftauchen, dann stolz verkünden, dass ihnen ein Verirren wohl nicht passieren kann – erst recht würden sie nicht ertrinken, denn das Seepferdchen hätten sie erworben.

Für Rey ist diese Art der Auseinandersetzung der beste Beweis, dass der Nachwuchs sich mit der lokalen Sage interessiert bereichert, schon allein weil die Fantasie angeregt wird. Als Basis der Brauchtumspflege reicht sie allemal, denn auch in zehn und 20 Jahren möchten noch Enderle-Spiele abgehalten werden.

Wer sich für die Enderle-Sage interessiert und wie der Fluch lautet, die Enderle für Ottheinrich übrig hat, findet genügend Material im Heimatmuseum – auch nach Ende der „Enderle-Ausstellung“.