Für Mama wird’s herzlich – hilft Papa mit?

Ketsch. Mama ist und bleibt die Beste! Deshalb wird immer am zweiten Sonntag im Mai in Deutschland der Muttertag gefeiert – und dies seit 1923, also fast schon 100 Jahre. Ursprünglich stammt die Tradition, die eigene Mutter zu ehren, aus den USA. Dort wurde bereits 1914 ganz offiziell der Muttertag eingeführt und dann verbreitete sich dieser schöne Brauch auf der ganzen Welt.

AdUnit urban-intext1

„Normalerweise bieten wir bei uns im Markt rund um den Muttertag Bastelnachmittage für Kinder an, damit diese ganz kreativ eine schöne Überraschung für die Mama fertigen können“, berichtet Gisela Schäfer vom Hobbymarkt Altrichter.

Für 8 Euro erhältlich

Gemeinsames Basteln im Geschäft ist Corona-bedingt nicht möglich, jedoch möchten die Inhaberinnen Elke Teichmann und Gisela Schäfer die Kinder mit einem Basteltipp versorgen. „Wer weiß, vielleicht helfen die Papas dieses Mal mit oder die älteren Geschwister. Das komplette Bastelset für unsere Muttertagsbastelei ist bei uns für 8 Euro erhältlich“, sagt Gisela Schäfer.

Wie die herzliche Muttertagsüberraschung „Es wird herzlich“ (Rahmengröße etwa 16 x 17 Zentimeter) entsteht, zeigen wir hier in einer Bild-für-Bild-Anleitung – von links oben beginnend nach rechts unten.

AdUnit urban-intext2

Info: Auf der Homepage des Hobbymarkts Altrichter ist eine fertige Bastelei zu sehen, ebenso findet man im Schaufenster ein Modell