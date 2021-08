Für nächste Fahrten Termine vormerken

Ketsch. Der Seniorenbeirat bietet – in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe – Einkaufsfahrten an, um die Senioren zu unterstützen und das freundschaftliche Miteinander zu stärken. Das gemeinsame Einkaufen wird mit zwei Schwerpunkten angeboten: Einkaufsfahrten zu Ketscher Märkten und Geschäften sowie Einkaufsausflüge zu Einkaufszentren. Man wird abgeholt und auch wieder zurückgebracht.

Ein Unkostenbeitrag von 1 Euro ist vor Ort zu bezahlen. Die aktuellen Corona-Vorgaben und Hygieneregelungen werden eingehalten. Die nächsten Einkaufsfahrten finden, jeweils donnerstags um 10 Uhr, am 2. September und am 23. September statt. In den Globus nach Talhaus geht es am Montag, 13. September, 10 Uhr. Um Anmeldung bei Anita Pohl, Telefon 06202/4 09 53 41, wird gebeten. zg