Mehr Arbeit als gedacht hatten die Verantwortlichen der Spvgg 06 Ketsch für den Spielbetrieb der Fußball-Landesligamannschaft. Teilte der erst zu aktuellen Saison gestartete Coach Giuliano Tondo dem Verein doch sehr überraschend mit, dass er aus persönlichen Gründen eine Tätigkeit über die aktuelle Saison hinaus nicht stemmen kann (wir berichteten).

Marco Rocca wird neuer Trainer der Ketscher. © Fischer

„Eine an sich sehr positive Nachricht – nämlich die Geburt von Zwillingen und ein dadurch dringend notwendiges und schneller als geplant anzugehendes Hausbauprojekt – haben Giuliano schweren Herzens zu der Entscheidung geführt, in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung zu stehen“, verdeutlicht der Fußball-Abteilungsleiter der 06er, Joachim Fellhauer. „Eine absolut nachvollziehbare, wenn auch für uns sehr schmerzliche Entscheidung, da wir sehr gerne den Weg mit dem Trainerteam Tondo/Dogan weitergegangen wären“, ergänzt Naim Rexha von der sportlichen Leitung der Spielvereinigung.

Diese wurde daraufhin aber gleich aktiv und konnte in kurzer, aber intensiver Zeit bereits die Nachfolge regeln. So wird zur neuen Saison Marco Rocca das Traineramt der Landesligatruppe übernehmen (wir berichteten). „Marco hat sich in den letzten Jahren, seit er in den Trainerjob reingewachsen ist, stetig weiterentwickelt und genießt bisher überall einen guten Ruf für seine akribische Arbeit“, kommentiert Rexha die Personalie. „Er war schon seit längerem auf unserem Zettel und so lag es nahe, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, als uns Giuliano Tondo von seiner Entscheidung unterrichtete“, ergänzt Joachim Fellhauer.

Abschied schön gestalten

Marco Rocca habe in den Gesprächen von Anfang an überzeugt und die Verantwortlichen durch seine detaillierte Vorbereitung von seiner Eignung, den nächsten Schritt gehen zu können, begeistert. Positiv sei sicherlich auch die Tatsache, dass sich Marco Rocca und der scheidende Coach Tondo schon seit längerem in Sachen Fußball austauschen und sehr ähnliche Vorstellungen von der Art, Fußball zu spielen, haben.

„Wir sind froh, dass wir diese Baustelle schnell wieder schließen konnten und können nun die nächsten Schritte der Planung über das Saisonende hinaus angehen“, kommentiert Fellhauer die letzten aufregenden Tage. Die Spvgg 06 wünsche sich, dass bis zum Saisonende der Spielbetrieb noch mal aufgenommen werden kann, um Giuliano Tondo einen gebührenden Abschied zu ermöglichen. lof