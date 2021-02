  Für sie werden am Anglersee sofort die Smartphones gezückt

Ketsch. Nicht nur die Enten und Schwäne sind derzeit ein beliebtes Fotomotiv am Ketscher Anglersee. Wenn man vom Kreuzwiesenweg aus in das idyllische Areal einbiegt, dann wird man gleich von einem ganzen Feld von violettfarbenen Krokussen begrüßt.

Zahlreiche Spaziergänger zücken sofort das Smartphone, um diese Blütenpracht, an der sich auch Bienen erfreuen, im Bild festzuhalten. Die Frühblüher, die der Gattung der Schwertlilien angehören, sind seit Jahrhunderten beliebte Zierpflanzen. Wilde Krokusse kommen ausschließlich in den gemäßigten Breiten Europas und Asiens sowie in Nordafrika vor. Übrigens: Eine besondere Krokusart ist der Safran, der allerdings erst im Herbst blüht und aus dessen Narben das gleichnamige Gewürz gewonnen wird. /l csc