Für Werte einstehen

Ketsch. Zahlreiche Genossen kamen zur Mitgliederversammlung der SPD, zumal Wichtiges auf dem Programm stand: Vorsitzende Sandra Reiff sowie Fraktionssprecher und Vorsitzender Tarek Badr berichteten über die Aktivitäten des Ortsvereins und der Fraktion. Im Mittelpunkt standen aber die Genossen, die für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Für sie nahm sich Bundestagswahlkreis-Kandidatin Neza Yildirim Zeit.

Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität

Yildirim betonte, wie wichtig es gerade in diesen Zeiten sei, für die Werte der SPD von Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität einzustehen. Wer dies über so viele Jahre tue, dem gebühre Dank und Anerkennung der Partei. Dem schloss sich die Doppelspitze des Ortsvereins Sandra Reiff und Tarek Badr mit der Aussicht auf ein baldiges Wiedersehen an. zg