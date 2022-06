Fürs Fischerstechen in Ketsch anmelden

Ketsch. Nach zweijähriger Zwangspause findet dieses Jahr wieder das Ketscher Fischerstechen in seiner 21. Auflage statt. Wie gewohnt werden am dritten Juliwochenende, am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, die Siegerteams der Frauen- und Männerwettbewerbe gekürt sowie die originellsten Kostüme prämiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Änderung werde es jedoch nach reiflicher Überlegung geben, teilen die Organisatoren mit: „Wir haben uns entschieden, auf die am Samstagabend anstehende Beachparty am Freibadestrand in gewohnter Form zu verzichten und diese auf den Beachplatz der TSG Ketsch zu verlegen. Die immer noch andauernde pandemische Lage und die hygienischen Anforderungen haben uns zu dieser Entscheidung bewegt. Wir können auf dem Beachplatz die Veranstaltung besser bewältigen, finden dort zur Zeit bessere Rahmenbedingungen und tragen ein geringeres finanzielles Risiko (es wird kein großes Zelt auf der Hohwiese aufgebaut)“, heißt es.

15 Eintrittsbänder je Team

Jedes teilnehmende Team bekomme insgesamt 15 „Eintrittsbänder“ für die „After Stechen Party“. Somit könnten Partner und Freunde mit den Teammitgliedern feiern. Für Musik sei wie gewohnt mit den bekannten DJs bestens gesorgt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dies solle aber nicht das endgültige Aus der Beachparty am Hohwiesenstrand bedeuten. Sobald sich die allgemeine Situation weiter normalisiert habe, werde nächstes Jahr wieder am Strand der Hohewiese gefeiert.

Frist bis zum 30. Juni

Natürlich werde während des Wettkampfes sowie auf der „After Stechen Party“ für das leibliche Wohl gesorgt sein. Freitags nach den ersten Wettkämpfen werde dieser erste Wettkampftag gemütlich am Strand ausklingen. „Nun hoffen wir auf reichliche Anmeldungen bis zum 30. Juni“, teilt Ralf Rapp mit.