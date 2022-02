Gaa-de Mür erfreut: tolles Ergebnis

Ketsch. „Ein sensationelles Ergebnis haben die Ketscher Sternsingerkinder in diesem Jahr gesammelt, ja regelrecht ersungen“, freut sich Gemeindereferentin Sigrun Gaa-deMür. In kleineren Gruppen als sonst üblich – sechs Gruppen, Corona-bedingt als Familiengruppe oder aus derselben Klassenstufe – waren insgesamt 47 Kindern durch die Gemeinde gezogen, haben in frischer Luft an den Haustüren den Segen überbracht und so die Menschen erfreut.

Der stolze Betrag in Höhe von genau 8 410,60 Euro geht an das Kindermissionswerk, dem Träger der Sternsingeraktion (www.sternsinger.de). Damit soll die gesundheitliche Situation von Kindern besonders in Afrika verbessert werden. Das hohe Gut der Gesundheit und die Versorgung dazu ist in vielen Ländern unserer Erde nicht so selbstverständlich wie hierzulande.

Die 64. Ausgabe der weltweit größten Solidaritätsaktion „Von Kindern für Kinder“ hat auch – oder vielleicht gerade – in der Pandemiezeit ihre Erfolgsgarantie. Corona habe natürlich beeinflusst, Proben seien ausgefallen oder waren nur online möglich, die Verpflegung der Sternsinger wurde den Hygienevorgaben angepasst, erzählt Gaa-de Mür.

Viele wollen wieder dabei sein

Insgesamt zwölf Jugendliche begleiteten als Gruppenleiterinnen. Es sei nicht schwer gewesen, Sternsinger zu finden – sehr viele hätten sich gemeldet, viele, die schon seit Jahren dabei seien, hätten es sich nicht nehmen lassen. Und auch neue Sternsinger seien das erste Mal mitgelaufen. Besonders schöne Begegnungen habe es bei den Kindergärten und bei den Senioren der Tagespflege gegeben – wenn auch nur durch die Fensterscheibe. mf/mab