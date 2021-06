Ganztägige Badeschicht mit bis zu 1200 Freibad-Besuchern

Ketsch. Seit zwei Wochen hat das Freibad unter Auflagen geöffnet und zahlreiche Badegäste nutzten bereits die Gelegenheit, ins kühle Nass einzutauchen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Aufgrund des Betriebs in zwei Schichten kam es jedoch insbesondere bei der zweiten Schicht um 15 Uhr oftmals zu längeren Warteschlangen vor dem Kassenbereich. Um diesem Andrang entgegenzuwirken, nimmt die Gemeinde Änderungen in den Modalitäten vor: In Anbetracht der aktuell im Rhein-Neckar-Kreis geltenden Corona-Öffnungsstufe und deren Vorgaben ist es zulässig, mehr Besucher zur selben Zeit in das Freibad zu lassen. Deshalb gibt es ab Montag, 28. Juni, eine ganztägige Badeschicht von 9 bis 20 Uhr (Einlass bis 19.30 Uhr). Die Besucherzahl ist auf täglich 1200 Badegäste begrenzt.

Im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene lückenlose Kontaktnachverfolgung ist weiterhin eine vorherige Anmeldung über die Online-Buchung verpflichtend. Der Link dazu ist auf der Startseite der Ketscher Homepage unter www.ketsch.de freigeschaltet.

Jeder Badetag ist maximal sieben Tage vorher buchbar und kann jederzeit storniert werden. Sobald für einen Tag die maximale Besucherzahl erreicht ist, kann keine Anmeldung mehr vorgenommen werden. Wer für die Tage bis einschließlich 27. Juni buchen möchte, hat noch die Auswahl zwischen den zwei Schichten von 9 bis 14 Uhr und von 15 bis 20 Uhr. Für eine Buchung ab 28. Juni gibt es dann die ganztägige Badeschicht von 9 bis 20 Uhr.

Nach erfolgreicher Registrierung erhält man einen QR-Code, der - ebenso wie die Bestätigungsmail - unbedingt zum Freibad mitgenommen werden muss. Die Anmeldung gilt bis 27. Juni für die jeweils gebuchte Schicht und ab 28. Juni für den gebuchten Tag; eine Bezahlung ist ausschließlich an der Freibadkasse möglich. Nachdem der QR-Code eingelesen und die Anmeldung bestätigt worden ist, bezahlt der Badegast den Eintrittspreis - Tageskarte Erwachsene 4 Euro, Tageskarte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 2,50 Euro - und erhält Einlass. Saison- und Mehrfachkarten sind gültig: Beim Vorlegen des QR-Codes an der Kasse können die Saison- und Mehrfachkarten für die Bezahlung genutzt werden, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Wer keinen Internetanschluss hat, kann sich täglich in der Zeit von 14 bis 17 Uhr über die Telefonnummer 01522/4 22 29 68 an den Seniorenbeirat wenden. Dieser bucht den gewünschten Eintritt und schickt den QR-Code per Mail an die Rathauspforte. Dort kann der Buchungscode dann abgeholt werden. Zur Entlastung der Ehrenamtlichen des Seniorenbeirats sollte dieser besondere Service aber nur von denjenigen in Anspruch genommen werden, die auch über ihre Familie und Verwandtschaft keine Möglichkeit für einen Internetzugang haben.

Bitte um Rücksicht und Respekt

Die Gemeindeverwaltung bittet die Badegäste um ein vernünftiges Verhalten. Selbstverantwortung ist ebenso wichtig wie Rücksichtnahme und ein respektvoller Umgang miteinander. Gemäß der aktuellen „Corona-Verordnung Bäder und Saunen“ gilt die Maskenpflicht nicht in den Nassbereichen und auf der Liegewiese sowie in den in der Corona-Verordnung formulierten Ausnahmefällen. Nach den derzeit gültigen Regelungen für den Rhein-Neckar-Kreis ist für den Freibadbesuch kein Corona-Test erforderlich. Um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gewährleisten zu können, müssen Attraktionen wie die Schwalldusche, Wanddüsen und der Wellenbetrieb leider geschlossen bleiben.

