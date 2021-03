Ketsch/Region. Der Welttag der Poesie findet am Sonntag, 21. März – wie jedes Jahr – statt. In den Städten Mannheim und Heidelberg gab es in den vergangenen Jahren dazu verschiedene Lesungen und Aktionen, unter anderem „Poesie unterwegs“, bei der in Straßenbahnen gelesen wurde. Dieses Jahr ist der Rhein-Neckar-Kreis, vertreten durch die „LeseZeit“, mit dabei.

Da es in Corona-Zeiten nicht möglich ist, zu einer Lesung einzuladen, hat diese Gruppe sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie bietet Gedichte, Kurzprosa oder Auszüge aus Romanen ihrer Autoren in Form von „Blättern“ an, die an verschiedenen Lokalitäten entweder an Wäscheleinen aufgehängt sind oder, wo dies nicht möglich ist, ausgelegt werden. Auf den Blättern finden sich Hinweise zu den jeweiligen Urhebern und Links zu weiteren Informationen im Internet.

Die Aktion wird unterstützt von den Buchhandlungen in Hockenheim, Neulußheim und Ketsch sowie von der Stadtbücherei Walldorf und der Gemeindeverwaltung Reilingen.

Die „LeseZeit“ ist ein lockerer Zusammenschluss von Autorinnen und Autoren der Rhein-Neckar-Region. Die Gruppe trifft sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und zur Planung gemeinsamer Lesungen und anderer literarischer Aktionen, auch Poetry Slams.

Aufgrund der Corona-Maßnahmen finden die Treffen derzeit nur als Videokonferenzen statt. Interessierte finden nähere Informationen zur „LeseZeit“ unter www.wolkengeschichten.de/lesezeit. Dort sind auch die Termine zu den Veranstaltungen zu finden, sobald diese wieder möglich sind, teilt der Zusammenschluss mit.