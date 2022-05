In Ketsch ist „Geh mol zum Schmeisser“ ein geflügelter Begriff und jeder weiß, was gemeint ist. Wie schön ist es, dass dies auch nach dem 1. Juli so bleibt, denn Lemberger geht zwar, aber dafür kommt Berger. Schnell mal eine Glückwunschkarte holen oder ein Schulheft oder „ä Heftl“, wie die Ketscher ihre Zeitschriften nennen. Selbst Kinder kann man einfach losschicken und sie kommen dann sicher mit dem gewünschten Artikel und einem kleinen Kirschlolli im Mund wieder heim. So ist das schon immer und so bleibt das. Man findet alles an gewohntem Platz und wer denkt, hier ist etwas hängengeblieben, dem sei gesagt: Ob Diddlmäuse, Tamagochis, Filly-Pferde, Ninjago-Karten oder Pokemon – bei Schmeisser kann man sicher sein: Hier wurde nichts verschlafen, was Trend ist, dieser Laden hat es und was Tradition ist, hat er noch mit dazu! Prima, dass es weitergeht und klasse, dass wir Ketscher unsere Zuckerschachteln auch künftig behalten dürfen.

