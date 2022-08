„Geländespiele“ sind unverändert der Hit

Ketsch. Auch in diesem Jahr konnte das Marathon-Team wieder über 30 Kinder beim Kinderferienprogramm begrüßen. Das Thema „Geländespiele“ wurde auf dem Terrain der Ketscher Grillhütte wieder bei großer Sommerhitze gut angenommen. Im Vorfeld trafen sich zwölf Helfer, die 17 Stationen aufbauten, bestehend aus koordinativen, läuferischen und spielerischen Bauteilen, wie zum Beispiel Hindernislauf, Dosenwerfen, Gegenstände finden, Dart-Spiel, Standweitsprung, Kegeln, Fang den Ball und und und.

Spaßfaktor im Vordergrund

Natürlich stand der Spaßfaktor im Vordergrund: Die sechs Teamgruppen mit jeweils zwei Teamleitern sollten sich einen besonderen Namen für ihre Gruppe ausdenken, bevor es an die Wettbewerbe ging. Zwischenstopps gab es dann immer wieder in der Grillhütte, wo es Getränke, belegte Brötchen, Gurken, Tomaten und Melonen gab.

Letztendlich konnten sich die „Kokosnüsse“ an fast allen Stationen behaupten und siegten mit 54 Punkten direkt hinter „den schnellen Gurken“ mit 52 Punkten, die Besten beim Würfelspiel wurden die „DAALA“, knapp dahinter „die wilden Tiere“. Sie waren am Stärksten im Einschätzen der Minutenzeit beim Laufspiel. „Die fünf Ausrufezeichen“ stellten sich besonders gut beim Gruppenseilspringen an, beim Frisbee-Zielwerfen waren „die harten Nüsse“ richtig gut. Nach drei Stunden war die Veranstaltung zu Ende. Jedes teilnehmende Kind durfte eine Urkunde und ein süßes Päckchen mit nach Hause nehmen.

Der Dank an gilt allen Helfern des Marathon-Teams, die im Anschluss mit einem Eis belohnt wurden. zg