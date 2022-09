Eine Zeugin wurde am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in der Herzogstraße auf einen verdächtigen Mann aufmerksam, der sich an einem Auto zu schaffen machte. Als die Zeugin auf ihn zuging, ergriff er die Flucht. Die Zeugin machte sich umgehend selbst auf die Suche nach dem Mann und erkannte ihn später in der Gutenbergstraße wieder.

Der Unbekannte durchwühlte zu diesem Zeitpunkt gerade einen

...