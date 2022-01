Ketsch. In der ersten Runde des Bezirkspokals feierte die zweite Mannschaft des Schachclubs einen 3,5:0,5-Sieg gegen Altlußheim.

Am Brett zwei überzeugte Lorenz Blocher. Ex-Vorstand Andreas Leinebach feierte an Punkt drei nach über zweijähriger Schachabstinenz ein gelungenes Comeback. Jugendspieler Sebastian Schrepp bestätigte bei seinem Punktgewinn am vierten Brett seine aufsteigende Form. Da nach drei Siegen der Mannschaftserfolg feststand, vereinbarte Heinz Sessler an Brett eins mit seinem Gegner ein unentschieden.

Herm an der Spitze

In der sechsten Runde des Vereinsturniers gewann Marcel Herm das Spitzenduell gegen Florian Schrepp und setzte sich an die Tabellenspitze. Martin Schrepp besiegte Werner Ries. Hans Peter Detter tat sich gegen Martin Herde schwer. Sebastian Schrepp und Heinz Sessler spielten remis, Philipp Schmale siegte gegen Gerhard Teichmann, Jannik Huck gegen Karl Heinz Schleich. Am Freitag, 28. Januar, um 20 Uhr geht das Chess-960 Turnier im Ferdinand-Schmid-Haus weiter. zg

