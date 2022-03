Gemeinde ruft zu Geldspenden für die Ukraine auf

Ketsch. Die Friedenskundgebungen in Europa machten deutlich, dass der Angriffskrieg auf die Ukraine tiefe Wunden schlage und dass die Fliehenden unterstützt werden müssten, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Hilfsbereitschaft sei groß – auch in der Enderlegemeinde. Privat wie auch von Vereinsseite seien Spenden gesammelt und Aktionen ins Leben gerufen worden.

Am Wochenende breche ein weiterer Hilfskonvoi zur polnisch-ukrainischen Grenze auf. An dieser von der deutsch-ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar organisierten Fahrt beteilige sich auch die Freiwillige Feuerwehr mit zwei vollbepackten Fahrzeugen, heißt es weiter.

Angesichts der vielen Initiativen, die Sachspenden sammeln, ruft die Gemeindeverwaltung dazu auf, finanzielle Unterstützung zu leisten: „Helfen Sie mit! Jeder Cent kommt den ukrainischen Flüchtlingen zugute, denn der Gesamtbetrag wird an das ukrainische Rote Kreuz überwiesen“, versichert Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Dann könne all das, was vor Ort benötigt werde, angeschafft werden. „Mit unseren Gedanken sind wir bei den ukrainischen Frauen, Männern und Kindern, die so viel Leid und Not erfahren müssen – in einem unsinnigen Krieg“, unterstreicht Bürgermeister Kappenstein. In Ketsch seien bereits ukrainische Flüchtlinge aufgenommen worden, zunächst durch private Initiativen. Die Gemeinde sei in weiterer Prüfung zur Aufnahme von Flüchtlingen in kommunalen Liegenschaften. Als Zeichen der Solidarität sei das Rathaus beflaggt worden.

Wer möchte Wohnraum anbieten?

Das Integrationsbüro sei Ansprechpartner unter anderem für Fragen zu Anlaufstellen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, Personen, die Wohnraum zur Verfügung stellen können oder alle, die helfen möchten (beispielsweise als Dolmetscher), unter Telefon 06202/60 68 15 und 06202/60 68 16 sowie per E-Mail an integration@ketsch.de.