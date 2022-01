Gemeinderat bespricht den Haushalt

Ketsch. Der Gemeinderat wird am Montag, 24. Januar, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Rheinhalle einberufen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Verabschiedung von Gemeinderat Bernd Kraus (Grüne).

Neben den Wirtschaftsplänen für 2022 des Wasserversorgungsbetriebes sowie des Abwasserbetriebes wird vor allem die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das laufende Jahr im Mittelpunkt stehen. Die Annahme von Spenden , Berichte des Bürgermeisters, Anfragen der Gemeinderäte und der Sitzungsbesucher sind außerdem Teile der Zusammenkunft.

Neue Besucherregelung

Aufgrund der bestehenden Alarmstufe gilt eine neue Besucherregelung (3G). Entsprechend der neu gefassten Corona-Verordnung des Landes ist die Vorlage eines Testnachweises für nicht immunisierte Besucher in der Basis- und Warnstufe nicht erforderlich, in den Alarmstufen ist der Zutritt für diesen Personenkreis jedoch nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet. Die Gemeinde ist zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder Genesenennachweise verpflichtet.

Besucher werden gebeten, den Impfnachweis in digital auslesbarer Form (schriftliche Impfbescheinigung mit QR-Code oder Impfnachweis auf dem Handy per App), den Genesenennachweis beziehungsweise den tagesaktuellen Antigen- oder PCR-Testnachweis sowie für den Abgleich ein amtliches Ausweisdokument im Original zur Erfassung am Eingang des Sitzungsgebäudes bereitzuhalten. zg

