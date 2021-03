  Gemeinderat ehrt Dieter Mummert

Ketsch. Der Ketscher Gemeinderat kommt am heutigen Montag, 22. März, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Rheinhalle zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Ehrung von Gemeinderat Dieter Mummert für seine 20-jährige Ratszugehörigkeit. Die Bürgervertreter befassen sich ferner mit dem statistischen Jahresbericht für das abgelaufene Jahr. Auch wird darüber gesprochen, die Gebühren für die Kindertagesbetreuung und außerschulische Betreuung für die Monate Januar und Februar zu erlassen. Berichte des Bürgermeisters, Anfragen der Gemeinderäte sowie Anfragen der Sitzungsbesucher sind obligatorische Ordnungspunkte. Besucher der Sitzung werden gebeten, bis zum Einnehmen des Sitzplatzes sowie beim Verlassen des Sitzplatzes eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Des Weiteren gilt die allgemeine Abstandspflicht von mindestens 1,5 Meter. Um im Bedarfsfall eine Nachverfolgung der Infektionskette gewährleisten zu können, werden am Eingang Name und Anschrift der Besucher erfasst.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren