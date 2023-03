Gemeinsam Einkaufen

Ketsch. Der Seniorenbeirat bietet in enger Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe der Gemeinde Ketsch erneut seine beliebten Einkaufsfahrten an, um die Senioren in der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen und zudem das freundschaftliche Miteinander zu stärken. Die Senioren werden für diese Touren direkt zu Hause abgeholt und später auch wieder dorthin zurückgebracht.

Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 6. April, wenn es ins Einkaufszentrum in Hockenheim-Talhaus geht, und am Montag, 17. April, bei dem in Edingen-Neckarhausen das Einkaufscenter das Ziel ist. Abfahrt ist jeweils um 10 Uhr.

Zur besseren Planung der Fahrten ist eine rechtzeitige Anmeldung bei Anita Pohl, Telefon 06202/4 09 53 41, notwendig. Interessenten für die zusätzlichen Einkaufsfahrten innerhalb von Ketsch, können sich auch bei Pohl melden. zg