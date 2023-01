Gemeinsam Einkaufen für Senioren in Ketsch

Ketsch. Der Seniorenbeirat bietet – in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe der Gemeinde Ketsch – Einkaufsfahrten an, um die Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen. Der nächste Termin ist für Montag, 23. Januar, um 10 Uhr vorgesehen, wenn es zum Adler in Edingen-Neckarhausen gehen soll.

Zur besseren Planung der Fahrt wird um eine rechtzeitige Anmeldung bei Anita Pohl, Telefon 06202/4 09 53 41, gebeten. Wer Interesse an einer Einkaufsfahrt innerhalb von Ketsch hat, kann sich ebenfalls bei Anita Pohl melden.