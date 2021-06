Gemeinsam in die Pedale treten

Ketsch. Die Sportvereinigung 06 nutzt mit dem Stadtradeln die Gelegenheit, über eine gemeinsame Aktion als Verein wieder Präsenz zu zeigen „und in merkwürdigen Zeiten das Wir-Gefühl zu stärken“, wie es in einer Mitteilung heißt. In der Zeit vom 12. Juni bis 2. Juli sei deshalb das Gebot der Stunde, die eigene sportliche Fitness zu verbessern, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Das Team der „06er“ sei bereits registriert, die Anmeldung könne unter www.stadtradeln.de/ketsch erfolgen. Auch Nichtmitglieder aus der Enderlegemeinde und Umgebung seien im Team willkommen. Einzige Bedingung: Man dürfe sich nur für ein Stadtradel-Team registrieren. Die Parole der „06er“ sei indes klar: Fahrrad abstauben, Luftpumpe und Kettenöl bereitstellen, die Stadtradel-App herunterladen und dann auf den Startschuss warten, heißt es abschließend. zg