Gemeinsam mit Posaune

Ketsch/Brühl. In der Johanneskirche findet am Sonntag, 4. September, kein Gottesdienst statt, sondern dieser ist als gemeinsamer Gottesdienst um 10 Uhr in Brühl geplant: Pfarrer Christian Noeske und Pfarrer Marcel Demal sowie die Posaunenchor-Bläser aus Ketsch und Brühl sorgen für die schöne Gestaltung. Bei gutem Wettergeht der Gottesdienst ans Rondell hinterm Gemeindezentrum Rohrhof und wird unter freiem Himmel angehalten, ansonsten im dortigen Gemeindezentrum.

Derweil ist die evangelische Johanneskirche täglich zwischen 9.30 und 18.30 Uhr geöffnet. Mit dem Mediaki-System ist in der Kirche eine Möglichkeit gegeben, dort nicht nur die Stille zu genießen, sondern wenn gewünscht auch Musik- und Textbeiträge, die regelmäßig ergänzt werden, anzuhören. zg